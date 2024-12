Maharashtra: నేడే ఫడ్నవీస్‌ పట్టాభిషేకం.. మోదీ సహా, 19 మంది సీఎంలు..

Maharashtra CM Oath Program Updates..

👉మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ సీనియర్‌ నేత దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ముంబైలోని ఆజాద్ మైదానంలో ఫడ్నవీస్‌ ప్రమాణం చేయనున్నారు.

👉ఇదే సమయంలో శివసేన నేత ఏక్‌నాథ్‌ షిండే, ఎన్‌సీపీ నేత అజిత్‌ పవార్‌ డిప్యూటీ సీఎంలుగా ప్రమాణం చేస్తారు. పలువురు మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది.

#WATCH | Posters of Maharashtra CM-designate Devendra Fadnavis, Shiv Sena chief Eknath Shinde and NCP chief Ajit Pawar cover the area around Azad Maidan in Mumbai. Posters of Prime Minister Narendra Modi and Union Minister-BJP chief JP Nadda also seen.



