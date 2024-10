సాక్షి, ఢిల్లీ: జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌(90 స్థానాలు) ఆసక్తికర ఫలితాలను వెల్లడించాయి. మూడు విడతల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగగా అక్టోబర్‌ ఎనిమిదో తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. జమ్ము కశ్మీర్‌లో మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 46.

జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌ ఇలా..

మెగా ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌ ప్రకారం..

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌:33

బీజేపీ: 27

కాంగ్రెస్‌: 12

పీడీపీ: 08

ఇతరులు: 10



#JammuAndKashmir #Elections2024 #HaryanaElections2024 #HaryanaElection #JammuKashmir #Exitpoll #Exitpoll First EXIT-POLL by Electoral Edge for the J&K Assembly Polls 2024 : - NC : 33 - BJP : 27 - INC : 12 - PDP : 08 - OTH : 10 pic.twitter.com/OCxFdPK6dv

దైనిక్‌ భాస్కర్‌ ప్రకారం..

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌, కాంగ్రెస్‌ కూటమి: 35-40

బీజేపీ: 20-25

పీడీపీ: 04-07

ఇతరులు: 12-16.

పీపుల్స్‌ పల్స్‌ ప్రకారం..

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌: 33-35

కాంగ్రెస్‌: 13-15

బీజేపీ: 23-27

పీడీపీ: 7-11

ఇతరులు: 04-05.

రిపబ్లిక్‌ మ్యాట్రిజ్‌ ప్రకారం..

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌: 15

కాంగ్రెస్‌: 12

బీజేపీ: 25

పీడీపీ: 28.

ది కశ్మీరియల్‌ ప్రకారం..

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌: 26-30

కాంగ్రెస్‌: 08-14

బీజేపీ: 24-29

పీడీపీ: 06-09

ఇతరులు: 10-20

Exit polls by @TheKashmiriyat show a tight race. If BJP secures 30 seats, they could form the government with support from independents and regional parties like AiP, AP etc. Expect a closely contested outcome. pic.twitter.com/rR5VDVZcEE

— Muzzafar مظفر 🇵🇸 (@MuzzafarCh) October 5, 2024