ఇస్రో సరికొత్త చరిత్ర.. ఆ మూడు దేశాల సరసన భారత్‌

ఢిల్లీ: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇటీవల ఇస్రో పంపించిన పోలార్‌ శాటిలైట్‌ లాంచ్‌ వెహికల్‌-సీ60 (పీఎస్‌ఎల్‌వీ)లో జంట ఉపగ్రహాల అనుసంధానం విజయవంతం అయినట్టు ఇస్రో తాజాగా వెల్లడించింది. దీంతో, ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగో దేశంగా భారత్‌ రికార్డుల్లో ఎక్కింది. ఇప్పటి వరకు చైనా, రష్యా, అమెరికా మాత్రమే అంతరిక్షంలో రెండు ఉపగ్రహాలను అనుసంధానం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇస్రోకు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు.

సతీశ్‌ ధవన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ (షార్‌)లో నుంచి గత ఏడాది డిసెంబరు 30వ తేదీన ఇస్రో.. పోలార్‌ శాటిలైట్‌ లాంచ్‌ వెహికల్‌-సీ60 (పీఎస్‌ఎల్‌వీ)లో జంట ఉపగ్రహాలను ఇస్రో నింగిలోకి పంపింది. అయితే, షార్‌లోని ప్రయోగ వేదిక నుంచి పీఎస్‌ఎల్‌వీ బయలుదేరిన 15.09 నిమిషాలకు స్పేడెక్స్‌-1బి, 15.12 నిమిషాలకు స్పేడెక్స్‌-1ఎ రాకెట్‌ నుంచి విడిపోయాయి. ఆ తర్వాత వీటి డాకింగ్‌ (Docking) కోసం మూడు సార్లు ప్రయత్నించగా.. పలు కారణాల వల్ల ఇది వాయిదా పడుతూ వచ్చింది.

𝗦𝗽𝗮𝗗𝗲𝗫 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Following the docking, ISRO has successfully managed both satellites as a combined unit.



In the upcoming days, ISRO will proceed with undocking and power transfer evaluations.#SPADEX #ISRO pic.twitter.com/tMmCcF5opG — ISRO InSight (@ISROSight) January 16, 2025

SpaDeX Docking Update:



🌟Docking Success



Spacecraft docking successfully completed! A historic moment.



Let’s walk through the SpaDeX docking process:



Manoeuvre from 15m to 3m hold point completed. Docking initiated with precision, leading to successful spacecraft capture.… — ISRO (@isro) January 16, 2025

ఈ ​క్రమంలో తాజాగా ఉపగ్రహాల అనుసంధానం చేపట్టగా విజయవంతం అయినట్టు ఇస్రో ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు స్పేడెక్స్‌ (SpaDeX) డాకింగ్‌ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు ఇస్రో తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే రెండు ఉపగ్రహాల మధ్య దూరాన్ని 15 మీటర్ల నుంచి 3 మీటర్లకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఉపగ్రహాలను హోల్డ్‌ చేసి డాకింగ్‌ (Docking)ను మొదలుపెట్టారు. ఈ సందర్బంగా ఇందుకు శ్రమించిన సాంకేతిక బృందానికి, యావత్‌ భారతీయులకు అభినందనలు తెలిపింది.

మరోవైపు.. ఇస్రో విజయంపైపప్రధాని మోదీ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో ట్విట్టర్‌ వేదికగా.. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు మోదీ అధినందనలు తెలిపారు. ట్విట్టర్‌లో మోదీ..‘ఉపగ్రహాల స్పేస్ డాకింగ్‌ను విజయవంతంగా ప్రదర్శించినందుకు ఇస్రోలోని మన శాస్త్రవేత్తలకు, అంతరిక్ష సోదరులకు అభినందనలు. రాబోయే రోజుల్లో భారత్‌ యొక్క ప్రతిష్టాత్మక అంతరిక్ష కార్యకలాపాలకు ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీ అందరికీ అభినందనలు’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.