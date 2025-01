అర్ధరాత్రి కాల్పుల కలకలం.. ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే మృతి

ఛండీగఢ్‌: ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పంజాబ్‌(Punjab)లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆప్‌(AAP) ఎమ్మెల్యేపై కాల్పులు జరపడంతో ఆయన మృతిచెందారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది.

వివరాల ప్రకారం.. ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే గుర్‌ప్రీత్ గోగి(Gurpreet Bassi Gogi)పై శుక్రవారం అర్థరాత్రి దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో, హుటాహుటిన ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే ఎమ్మెల్యే మృతి చెందినట్టుగా వైద్యులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపడుతున్నట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు. ఇక, పంజాబ్‌లోని లూథియానా వెస్ట్ నియోజక వర్గానికి గుర్‌ప్రీత్‌ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. మరోవైపు.. కాల్పుల ఘటనపై ఆప్‌ సర్కార్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది.

Breaking: AAP MLA from Ludhiana West, Gurpreet Gogi, has died from a gunshot wound to the head. He was at his home when the incident occurred and was taken to DMC Hospital, where he was declared dead. The cause of death and further details are awaited. pic.twitter.com/7FfIafyksZ

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) January 10, 2025