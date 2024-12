10 రూపాయిల వాటర్‌ బాటిల్‌ ఖరీదు వంద రూపాయలా?

ఢిల్లీ: రూ.10 వాటర్‌ బాటిల్‌ రూ.100కి అమ్మడం ఏంటి? అని ప్రశ్నిస్తూ ఓ ఐటీ ఉద్యోగి ఎక్స్‌ వేదికగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఇటీవల ఐటీ ఉద్యోగి పల్లబ్‌దే ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ ఈవెంట్‌లో రూ.10 వాటర్‌ బాటిల్‌ను రూ.100కి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించాడు. ఇదే విషయాన్ని ప్రముఖ ఫుడ్‌డెలివరీ సంస్థ జొమాటాను అడిగారు.

How is @zomato allowed to sell Rs. 10 water bottles for Rs. 100 at concert venues where no one is allowed to bring their own bottles?@VijayGopal_ pic.twitter.com/clQWDcIb7m

— Pallab De (@indyan) December 17, 2024