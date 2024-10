తమిళనాడులో రైలు ప్రమాదం

చెన్నై: తిరువళ్లూరు సమీపంలోని కవరప్పెట్టై రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగిఉన్న గూడ్స్‌ రైలును మైసూర్‌-దర్బంగా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు ఢీ కొట్టింది. మూడో బోగీలు పట్టాలు తప్పినట్లు అధికారలు తెలిపారు. ఘటనా స్థలంలో​ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Train accident in chennai Tamilnadu near ghumdipundi

Train no. 12578 please help us @AshwiniVaishnaw @PiyushGoyal @PMOIndia @AmitShah @GMSRailway pic.twitter.com/UqPCzaisIE

— Rahul (@kumarsankarBJP) October 11, 2024