ఢిల్లీ: జమ్ము కశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జమ్ము కశ్మీర్‌ నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌- కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. మొత్తం 90 సీట్లకు కాంగ్రెస్‌ కూటమి 49 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. బీజేపీ 29 స్థానాల్లో గెలిచి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా స్పందించారు.

‘‘జమ్ము కశ్మీర్ ప్రజలు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీని అత్యధిక ఓట్లతో ఆశీర్వదించారు. బీజేపీ ఇప్పటివరకు కశ్మీర్‌ చరిత్రలో అత్యధిక సీట్లను అందించారు. ఇందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా జమ్ము కశ్మీర్ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ ఎన్నికల కోసం అవిశ్రాంతంగా పని చేసిన బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ అభినందిస్తున్నా. జమ్ము కశ్మీర్‌లో శాంతియుత ఎన్నికలు జరుగుతాయని ప్రధాని మోదీ గతంలోనే వాగ్దానం చేశారు.

Union Home Minister Amit Shah tweets "The people of Jammu and Kashmir have blessed the BJP with the highest percentage of votes in this assembly election and have given the BJP the highest number of seats in its history so far. For this, I express my heartfelt gratitude to the… pic.twitter.com/gyVt8c2G1o

