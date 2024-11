సాక్షి,హైదరాబాద్‌:ప్రతిరోజు రాజకీయాలపై ట్వీట్‌ చేసే కేటీఆర్‌ శనివారం(నవంబర్‌ 30) ఎక్స్‌లో ఆసక్తికర పోస్టు చేశారు.తాను వెల్‌నెస్‌ కోసం కొద్దిరోజుల పాటు రాజకీయాలకు బ్రేక్‌‌ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అయితే ఈ బ్రేక్‌తో తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తనను అంతగా మిస్సవరని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవడంతో నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Off to a wellness retreat for a few days. Hope my political opponents won’t miss me too much 😁

