ాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో అసెంబ్లీలో నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి, హరీష్‌రావు మధ్య మరోసారి మాటల తూటాలు పేలాయి. హరీష్‌రావు ఏ హోదాలో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారని కోమటిరెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో, పొలిటికల్‌ హీట్‌ నెలకొంది.

తెలంగాణలో ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా నల్గొండ జిల్లాలోని నీటి సమస్యలు చెప్పారు. అనంతరం, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీష్‌రావు స్పందిస్తూ.. ఒక మంత్రి లేచి మరో మంత్రిని ప్రశ్నలు అడిగితే ప్రశ్నోత్తరాలకు అర్థమే మారిపోతుందన్నారు. ఎక్కువ కాలం పాలించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీదే మూసీ పాపం. కాళేశ్వరం జలాలను నల్లగొండకు అందించామన్నారు. దీంతో, కోమటిరెడ్డి.. హరీష్‌ వ్యాఖ్యలు మండిపడ్డారు.

Are You a Deputy Leader or an MLA?

-- Harish Rao Questioned by Minister Komatireddy



మీకు LP లీడర్ లేడు



హరీష్ రావు..

నువ్వు డిప్యూటీ లీడర్ వా..?

లేక శాసనసభ్యుడిగా...??



అసలు ఏ హోదాలో నువ్వు మైక్ అడుగుతున్నావ్

-- మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి#TelanganaAssembly

