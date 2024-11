కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌ గాంధీకి శుక్రవారం అనుకోని అనుభవం ఎదురైంది. ఆయన ప్రయాణించాల్సిన హెలికాప్టర్‌కు ఏటీసీ నుంచి ఆనుమతి రాకపోవడంతో టేకాఫ్‌కు గంటకు పైగా ఆలస్యం అయ్యింది. దీంతో రాహుల్‌ చాలాసేపు హెలికాప్టర్‌లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది.

జార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో గొడ్డాలో ప్రచారానికి వెళ్లారు కాంగ్రెస్‌ నేత. అక్కడ బహిరంగ ర్యాలీలో ప్రసంగించడం ముగిసిన తర్వాత ఆయన ప్రచారం కోసం మరో ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే హెలికాప్టర్‌ టేకాఫ్‌కు ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ నుంచి అనుమతి రాలేదు. భద్రతా కారణాల పేరుతో క్లియరెన్స్‌ ఆలస్యంగా లభించింది. ఈ సమస్యతో 75 నిమిషాలపాటు రాహుల్‌ హెలికాప్టర్‌లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది. హెలికాప్టర్‌ టేకాఫ్‌కు ఆలస్యం అవడంతో రాహుల్‌ ప్రయాణ షెడ్యూల్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనిపై రాజకీయ వివాదం చెలరేగింది.

HUGE BREAKING 🚨⚡



LoP Rahul Gandhi’s helicopter denied permission from flying in Jharkhand



It’s been more than 2 hours but no permission granted yet 🚨



Why is Modi & BJP so scared? pic.twitter.com/WJltLvaB5p

— Ankit Mayank (@mr_mayank) November 15, 2024