చెలరేగిన అదైర్‌ బ్రదర్స్‌.. సౌతాఫ్రికాపై ఐర్లాండ్‌ సంచలన విజయం

పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో సౌతాఫ్రికా ఇటీవలికాలంలో ఘోర ప్రదర్శనలు చేస్తుంది. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ అనంతరం ఆ జట్టు వెస్టిండీస్‌ (టీ20 సిరీస్‌లో 0-3 తేడాతో ఓటమి), ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ (వన్డే సిరీస్‌లో 1-2 తేడాతో ఓటమి) లాంటి సాధారణ జట్ల చేతుల్లో దారుణ పరాజయాలు మూటగట్టుకుంది.

తాజాగా సౌతాఫ్రికా క్రికెట్‌ పసికూన ఐర్లాండ్‌ చేతుల్లోనూ ఓటమిపాలైంది. రెండు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన రెండో టీ20లో సౌతాఫ్రికాపై ఐర్లాండ్‌ సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో ఐర్లాండ్‌ రెండు మ్యాచ్‌ సిరీస్‌ను 1-1తో సమం చేసుకుంది. టీ20ల్లో ఐర్లాండ్‌కు సౌతాఫ్రికాపై ఇదే తొలి విజయం.

THE HISTORIC MOMENT FOR IRELAND.



- First time ever Ireland beat South Africa in a T20i match. 🇮🇪pic.twitter.com/Hp6BtushbB

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 30, 2024