బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2024-25లో ఇవాళ (జనవరి 6) సిడ్నీ థండర్‌, బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన థండర్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 173 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ (36 బంతుల్లో 50; 7 ఫోర్లు) అర్ద సెంచరీతో రాణించాడు. డేనియల్‌ క్రిస్టియన్‌ (Daniel Christian) (15 బంతుల్లో 23 నాటౌట్‌; 2 సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో అలరించాడు.

41 Year Old Dan Christian who was the coach before, now becomes part of the BBL - smashed a 92M six. 🤯pic.twitter.com/zXGCj3wwtS

