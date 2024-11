సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ-2024లో బ‌రోడా త‌మ జైత్ర యాత్ర‌ను కొన‌సాగిస్తోంది. ఈ టోర్నీలో భాగంగా బుధ‌వారం ఇండోర్ వేదిక‌గా త‌మిళ‌నాడుతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 3 వికెట్ల తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీ న‌మోదు చేసింది. 222 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యాన్ని ఆఖ‌రి బంతికి చేధించింది.

ఈ భారీ ల‌క్ష్య చేధ‌న‌లో ఆ జ‌ట్టు స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా విధ్వంస‌క‌ర ఫిప్టీతో చెల‌రేగాడు. ఆరో స్ధానంలో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన పాండ్యా ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. కేవ‌లం 20 బంతుల్లోనే త‌న హాఫ్ సెంచ‌రీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

ముఖ్యంగా తమిళనాడు పేసర్‌ గుర్జప్నీత్ సింగ్‌కు హార్దిక్‌ చుక్కలు చూపించాడు. బరోడా ఇన్నింగ్స్‌ 17 ఓవర్‌ వేసిన గుర్జప్నీత్ బౌలింగ్‌లో పాండ్యా 4 సిక్స్‌లు, ఒక ఫోర్‌ బాది ఏకంగా 29 పరుగులు పిండుకున్నాడు.

ఓవ‌రాల్‌గా 30 బంతులు ఎదుర్కొన్న పాండ్యా.. 4 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌ల‌తో 69 ప‌రుగులు చేసి రనౌట‌య్యాడు. హార్దిక్‌తో పాటు భాను పానియా 42 ప‌రుగుల‌తో రాణించాడు. ఫ‌లితంగా బ‌రోడా 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేజ్ చేసింది. త‌మిళ‌నాడు బౌల‌ర్ల‌లో స్పిన్న‌ర్లు వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి మూడు, సాయికిషోర్ రెండు వికెట్లు సాధించారు.

జగదీశన్ హాఫ్ సెంచ‌రీ..

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన త‌మిళ‌నాడు నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 221 ప‌రుగులు చేసింది. త‌మిళ‌నాడు బ్యాట‌ర్ల‌లో ఓపెన‌ర్ జ‌గ‌దీశ‌న్‌(57) హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెర‌వ‌గా.. విజ‌య్ శంక‌ర్‌(42), షరూఖ్ ఖాన్‌(39) ప‌రుగుల‌తో రాణించాడు. బ‌రోడా బౌల‌ర్లలో మెరివాలా మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్ట‌గా.. మ‌హేష్ ప‌తియా, నినాంద్ ర‌త్వా త‌లా వికెట్ సాధించారు.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣



One goes out of the park 💥



Power & Panache: Hardik Pandya is setting the stage on fire in Indore 🔥🔥



Can he win it for Baroda?



Scorecard ▶️ https://t.co/DDt2Ar20h9#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Bj6HCgJIHv

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 27, 2024