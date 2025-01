ఐసీసీ అండర్‌-19 మహిళల టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2025లో భారత ఓపెనర్‌ గొంగడి త్రిష చరిత్ర సృష్టించింది. స్కాట్లాండ్‌తో ఇవాళ (జనవరి 28) జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో విధ్వంసర శతకం బాదిన త్రిష.. అండర్‌-19 మహిళల టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ చరిత్రలో సెంచరీ చేసిన తొలి బ్యాటర్‌ రికార్డు నెలకొల్పింది.

స్కాట్లాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో త్రిష 53 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా 59 బంతులు ఎదుర్కొన్న త్రిష 13 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 110 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచింది.

