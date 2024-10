భారత క్రికెట్‌ జట్టు హాంగ్‌కాంగ్‌ క్రికెట్‌ సిక్సర్స్‌ టోర్నీలో పాల్గొననుంది. ఈ విషయాన్ని క్రికెట్‌ హాంగ్‌కాంగ్‌ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. హాంగ్‌కాంగ్‌ క్రికెట్‌ సిక్సర్స్‌ టోర్నీ ఈ ఏడాది నవంబర్‌ 1న ప్రారంభం కానుంది. మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ టోర్నీలో భారత్‌, పాక్‌ సహా 12 జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, సౌతాఫ్రికా, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌ లాంటి పెద్ద జట్లతో పాటు హాంగ్‌కాంగ్‌, నేపాల్‌, ఒమన్‌, యూఏఈ లాంటి చిన్న జట్లు ఈ టోర్నీలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నాయి.

హాంగ్‌కాంగ్‌ క్రికెట్‌ సిక్సర్స్‌ టోర్నీ 1992లో తొలిసారి నిర్వహించబడింది. అప్పటి నుంచి 2017 వరకు ప్రతి ఏటా నిర్వహించబడిన ఈ టోర్నీ.. ఆతర్వాత వేర్వేరు కారణాల చేత గతేడాది వరకు నిర్వహించబడలేదు. తిరిగి ఏడేళ్ల తర్వాత ఈ టోర్నీ అభిమానులను అలరించేందుకు ముందుకు రానుంది.

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 7, 2024