వికెట్‌ తీసిన ఆనందంలో అతి చేశాడు.. మైదానంలో నుంచి మోసుకెళ్లారు..!

వికెట్‌ తీసిన ఆనందంలో బౌలర్లు సంబురాలు చేసుకోవడం సహజమే. అయితే ఓ బౌలర్‌ శృతి మించిన సంబురాలు అతన్ని మైదానంలో నుంచి మోసుకెళ్లేలా చేశాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. అండర్‌-19 ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో ఆదివారం నేపాల్‌, బంగ్లాదేశ్‌ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో నేపాల్‌ బౌలర్‌ యువరాజ్‌ ఖాత్రి వికెట్‌ తీసిన ‍ప్రతిసారి అతి సంబురాలు చేసుకున్నాడు.

A twist of fate 🫣



When luck smiles and frowns at the same time 🤕 🙆‍♂️#SonySportsNetwork #AsiaCup #NewHomeOfAsiaCup pic.twitter.com/OmPn5KepPu

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 2, 2024