టీమిండియా స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి 13 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత రంజీ బరిలోకి దిగాడు. రైల్వేస్‌తో ఇవాళ (జనవరి 30) మొదలైన మ్యాచ్‌లో కోహ్లి ఢిల్లీ తరఫున ఆడుతున్నాడు. కోహ్లి సొంత మైదానమైన అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ టాస్‌ గెలిచి తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

🚨 15,748 ATTENDANCE ON DAY 1 IN DELHI vs RAILWAYS MATCH AT ARUN JAITLEY STADIUM 🚨 (Vipul Kashyap).



- The Craze of King Kohli..!!!! 🐐🔥 pic.twitter.com/5yMvhgbcKU — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025

చాలాకాలం తర్వాత కోహ్లి సొంత మైదానంలో రంజీ మ్యాచ్‌ ఆడుతుండటంతో అతన్ని చూసేందుకు జనం పోటెత్తారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ మ్యాచ్‌ చూసేందుకు 15 వేల పైచిలుకు జనం హాజరయ్యారు. సాధారణంగా రంజీ మ్యాచ్‌ చూసేందుకు ఈ స్థాయిలో జనం రారు.

THE CRAZE & AURA OF VIRAT KOHLI. 🐐



- The Scenes at Arun Jaitley stadium at the moment. 🔥 pic.twitter.com/Cym5H3EM8z — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025

కోహ్లిని తమ సొంత మైదానంలో చూసేందుకు అభిమానులు ఇవాళ తెల్లవారుజాము నుంచే బారులు తీరారు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కాగానే స్టేడియం మొత్తం కిక్కిరిసిపోయింది. కోహ్లి నామస్మరణతో అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం మార్మోగిపోయింది. స్టేడియంలోకి ప్రవేశం ఉచితం కావడంతో జనాలను అదుపు చేయడం పోలీసుల వల్ల కావడం లేదు. స్కూలు విద్యార్థులు సైతం భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

KING KOHLI IS AN EMOTION..!!!! 🐐



- The Moments fan entered the ground and touched Virat Kohli's feet. 🥹❤️ pic.twitter.com/RsSgFKeK2t — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025

మైదానంలోకి ప్రవేశించిన అభిమాని.. కోహ్లికి పాదాభివందనం

కోహ్లి ఫీల్డింగ్‌ చేస్తుండగా ఓ అభిమాని స్టేడియంలోకి జోరబడ్డాడు. సెక్యూరిటీని తప్పించుకుని కోహ్లికి పాదాభివందనం చేశాడు. అనంతరం సెక్యూరిటీ అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని దండించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే కోహ్లి వారిని వారించి సదరు అభిమానిని వదిలి పెట్టాలని కోరాడు.

SCHOOL KIDS COMING & CRAZY FOR VIRAT KOHLI AT ARUN JAITLEY STADIUM. 🔥 (Vipul Kashyap).pic.twitter.com/gYH6eGXoHU — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025

ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లిని చూసేందుకు ఢిల్లీ నుంచే కాక చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా అభిమానులు వచ్చారు. ఓ అభిమాని ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి కోహ్లిని చూస్తూ తరించాడు. కోహ్లిని చూసేందుకు ఇంకా జనాలు వస్తున్నారు. అభిమానులను కంట్రోల్‌ చేయడం కోహ్లి వల్ల కాకపోవడంతో పారా మిలిటరీ రంగంలోకి దిగింది. గతంలో ఓ రంజీ మ్యాచ్‌ చూసేందుకు ఈ స్థాయిలో ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ రాలేదని వ్యాఖ్యాతలు అంటున్నారు.

తొక్కిసలాట.. పలువురికి గాయాలు

ఓ దశలో స్టేడియంలోకి వచ్చేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో జనం ఒక్కసారిగా ఎగబడ్డారు. ఈ సమయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. పలువురు గాయాలపాలయ్యారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులో ఉంది. పోలీసులు, పారా మిలిటరీ ఒక్కొక్కరిని స్టేడియంలోకి పంపిస్తున్నారు. ఎంట్రీ ఉచితం కావడంతోనే అభిమానులు ఈ స్థాయిలో పోటెత్తారని పోలీసులు అంటున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌ను జియో సినిమాలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నారు.

Fan Frenzy Gets Out of Control! 🚨 Heavy rush at Arun Jaitley Stadium leaves supporters injured during Kohli’s return!



Click here to view: https://t.co/OYRAcmpXHN pic.twitter.com/07mrfIxr6T — CricTracker (@Cricketracker) January 30, 2025

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. తొలుత బౌలింగ్‌ చేస్తున్న ఢిల్లీ.. రైల్వేస్‌పై పట్టు సాధించింది. ఢిల్లీ బౌలర్లు మనీ గ్రేవాల్‌ (8-1-14-2), సిద్దాంత్‌ శర్మ (6-1-25-2), నవ్‌దీప్‌ సైనీ (10-1-31-1) చెలరేగడంతో రైల్వేస్‌ 27 ఓవర్లలో 87 పరుగులు మాత్రమే చేసి 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. వికెట్‌కీపర్‌ ఉపేంద్ర యాదవ్‌ (27), కర్ణ్‌ శర్మ (2) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

Fans started gathering at Arun Jaitley stadium from 3 AM night to see Virat Kohli's Ranji Match. 🥶 (RevSportz).



- King Kohli, The Biggest Crowd Puller in this Sports. 🐐pic.twitter.com/y9j2JuxfBU — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025

ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్‌లోనూ అదిరిపోయే ట్రాక్‌ రికార్డు

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతమైన ట్రాక్‌ రికార్డు కలిగిన విరాట్‌ కోహ్లికి ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లోనూ అదిరిపోయే రికార్డు ఉంది. ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో ఢిల్లీకు ప్రాతినిథ్యం వహించే విరాట్‌.. ఆ జట్టు తరఫున 40 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి 52.66 సగటున 1843 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 శతకాలు, 6 అర్ద శతకాలు ఉన్నాయి. కోహ్లి చిన్న వయసులోనే జాతీయ జట్టులోకి ప్రవేశించడంతో ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్‌ పెద్దగా ఆడలేకపోయాడు.