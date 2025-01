‘కింగ్‌’ రాకతో రంజీ(Ranji Match)లకు కూడా కళొచ్చింది. పుష్కర కాలం తర్వాత రికార్డుల రారాజు రంజీ బరిలో దిగగానే అభిమానం కట్టలు తెంచుకుని స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ జరుగుతుందా అన్న స్థాయిలో ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల మంది తరలివచ్చారు. సూపర్‌స్టార్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తే చూడాలని ఆశగా రెండో రోజు వరకు వేచి చూశారు.

కానీ వారి ఆశలపై ‘రన్‌మెషీన్’ నీళ్లు చల్లాడు. పట్టుమని పది పరుగులు కూడా చేయకుండానే క్రీజును వీడాడు. తన వైఫల్యాల పరపరంపర కొనసాగిస్తూ భారంగా నిష్క్రమించాడు. దీంతో స్టేడియమంతా ఒక్కసారిగా మూగబోయింది. తమ అభిమాన ఆటగాడు మైదానం వీడుతుంటే అంతా నిరాశగా అతడి వైపు చూస్తూ ఉండిపోయారు.

ఆసీస్‌ గడ్డపై విఫలం

గత కొంతకాలంగా టెస్టుల్లో విఫలమవుతున్న భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లి(Virat Kohli).. ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా ఫామ్‌లోకి వచ్చినట్లే కనిపించాడు. బోర్డర్‌- గావస్కర్‌ ట్రోఫీ(Border- Gavaskar Trophy)లో భాగంగా పెర్త్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టులో శతకం బాది టచ్‌లోకి వచ్చిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌.. ఆ తర్వాత మాత్రం అదే జోరును కొనసాగించలేకపోయాడు.

ముఖ్యంగా ఆఫ్‌ స్టంప్‌ దిశగా వెళ్తున్న బంతిని ఆడబోయిన ప్రతిసారీ ఆసీస్‌ బౌలర్ల చేతికి ఇచ్చి వికెట్‌ సమర్పించుకున్నాడు కోహ్లి. ఈ క్రమంలో ‘కింగ్‌’ పనైపోయిందంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దేశవాళీ క్రికెట్‌ బరిలోకి దిగి మునుపటి లయను అందుకోవాలనే సూచనలు వచ్చాయి.

తొలిరోజు ఫీల్డింగ్‌కే పరిమితమైన కోహ్లి

ఈ క్రమంలో సొంతజట్టు ఢిల్లీ తరఫున రైల్వేస్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా విరాట్‌ కోహ్లి రంజీల్లో పునరాగమనం చేశాడు. సొంత మైదానం అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో గురువారం మొదలైన ఈ మ్యాచ్‌ను చూసేందుకు జనం పోటెత్తారు. వాళ్లంతా వచ్చింది కేవలం కోహ్లిని చూడటానికే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

