శతక్కొట్టిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌

రెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాతో జరుగుతున్న ఇరానీ కప్‌ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఆటగాడు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. సర్ఫరాజ్‌ 150 బంతుల్లో 14 ఫోర్ల సాయంతో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. సర్ఫరాజ్‌ సెంచరీతో సత్తా చాటడంతో రెండో రోజు లంచ్‌ సమయానికి (94 ఓవర్లలో) ముంబై జట్టు 6 వికెట్ల నష్టానికి 338 పరుగులు చేసింది. సర్ఫరాజ్‌తో పాటు తనుశ్‌ కోటియన్‌ (26) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు.

SARFARAZ KHAN - THE STAR. ⭐



- Yet Another day and yet another Hundred by Sarfaraz Khan in first Class, He has 15 Hundreds & 14 Fifties in First Class. 🤯pic.twitter.com/xIVR7ZV3TX

