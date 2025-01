శతక్కొట్టిన స్టీవ్‌ స్మిత్‌.. 35వ టెస్ట్‌ సెంచరీ.. ఉస్మాన్‌ ఖ్వాజా కూడా..!

గాలే వేదికగా శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (Steve Smith) సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. ఈ మ్యాచ్‌ స్మిత్‌ 179 బంతులు ఎదుర్కొని 10 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో కెరీర్‌లో 35వ టెస్ట్‌ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో (మూడు ఫార్మాట్లలో) స్మిత్‌కు ఇది 47వ సెంచరీ. శ్రీలంక గడ్డపై మూడవది (టెస్ట్‌ల్లో).

Steve Smith with yet another 100

It's his 35th test 100✨ pic.twitter.com/4ppbWFEehc

— Schrödinger (@srhnation) January 29, 2025