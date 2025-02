ఆసీస్‌ తాత్కాలిక సారధి స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (Steve Smith) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టెస్ట్‌ల్లో 200 క్యాచ్‌లు పూర్తి చేసుకున్న తొలి ఆస్ట్రేలియన్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో టెస్ట్‌లో స్మిత్‌ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో స్మిత్‌ మొత్తం ఐదు క్యాచ్‌లు పట్టుకున్నాడు. స్మిత్‌ క్యాచ్‌ల్లో డబుల్‌ సెంచరీ సాధించే క్రమంలో రికీ పాంటింగ్‌ (Ricky Ponting) రికార్డును అధిగమించాడు.

