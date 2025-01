ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (Steve Smith) అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్ట్‌ల్లో 10000 పరుగుల క్లబ్‌లో చేరాడు. గాలే వేదికగా శ్రీలంకతో ఇవాళ (జనవరి 29) ప్రారంభమైన తొలి టెస్ట్‌లో స్టీవ్‌ ఈ ఘనత సాధించాడు. 9999 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన స్టీవ్‌.. తొలి బంతికే 10000 పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు. స్టీవ్‌ ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగో ఆస్ట్రేలియన్‌ బ్యాటర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు.

స్టీవ్‌కు ముందు రికీ పాంటింగ్‌ (13378), అలెన్‌ బోర్డర్‌ (11174), స్టీవ్‌ వా (10927) ఈ ఘనత సాధించారు. 10000 పరుగుల మార్కును తన 205వ ఇన్నింగ్స్‌లో అధిగమించిన స్టీవ్‌.. బ్రియాన్‌ లారా (195), సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ (195), కుమార సంగక్కర (195), రికీ పాంటింగ్‌ (196) తర్వాత అత్యంత వేగంగా (ఇన్నింగ్స్‌ల పరంగా) ఈ ఫీట్‌ను సాధించిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

There it is!



Steve Smith is the fourth Australian to reach 10,000 Test runs 🙌#SLvAUS pic.twitter.com/06FLk8iqMI

