కోహ్లి వర్సెస్‌ బుమ్రా..!

భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య అడిలైడ్‌ వేదికగా రెండో టెస్ట్‌ డిసెంబర్‌ 6 నుంచి ప్రారంభం కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌ పిం​క్‌ బాల్‌తో డే అండ్‌ నైట​్‌ ఫార్మాట్‌లో జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు భారత ఆటగాళ్లు కఠోరంగా శ్రమించారు. నెట్స్‌లో గంటల కొద్ది చెమటోడ్చారు. జట్టులో ప్రతి ఒక్కరు ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. ప్లేయింగ్‌ ఎలెవెన్‌లో ఉండే ఆస్కారం ఉన్న వారు మరింత ఎక్కువగా కష్టపడ్డారు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి మరి కొద్ది గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో భారత ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్‌ ముమ్మరం సాగింది.

ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య పోరు ఆసక్తి రేకెత్తించింది. విరాట్‌, బుమ్రా నెట్స్‌లో ఒకరి ఒకరు పైచేయి సాధించేందుకు ప్రయత్నించారు. బుమ్రా రెగ్యులర్‌ మ్యాచ్‌ తరహాలో నిప్పులు చెరుగుతూ బౌలింగ్‌ చేయగా.. విరాట్‌ కూడా అంతే సీరియస్‌గా బ్యాటింగ్‌ చేశాడు. బుమ్రా, కోహ్లి మధ్య జరిగిన పోటీకి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది. ఈ తరంలో ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య పోరు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

VIRAT KOHLI vs JASPRIT BUMRAH WITH PINK BALL...!!!!



- The Battle between the Greatest of this Generation. 🐐 pic.twitter.com/xsUkB6rQfV

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 4, 2024