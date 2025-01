దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు..

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: దేశవ్యాప్తంగా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు ఘనంగా వేడుకలు జరిగాయి. ప్రజలందరూ నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికారు. టపాసుల మోతలతో గ్రాండ్‌గా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు చేసుకుని కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టారు.

హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్‌ బండ్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో న్యూ ఇయర్‌ జోష్‌ కనిపించింది. యువత రోడ్ల మీదకు వచ్చి న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. కేక్‌ కట్‌ చేసి కొత్త సంవత్సరానికి వెల్‌కమ్‌ పలికారు.

#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh | People celebrate and welcome the New Year 2025. pic.twitter.com/BLOuKmIBM6 — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Hyderabad | People celebrate as they welcome the New Year 2025.



(Visuals from Tank Band, Hussain Sagar) pic.twitter.com/k7DSh0rWYh — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH |Andhra Pradesh | People celebrate as they welcome the New Year 2025 in Vijayawada. pic.twitter.com/1z9q7kCIMF — ANI (@ANI) December 31, 2024

అలాగే, మహారాష్ట్ర, గోవా, రాజస్థాన్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, ఢిల్లీ, యూపీ, తమిళనాడ, కేరళలో ఘనంగా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు జరిగాయి.

#WATCH | Maharashtra | People celebrate as they welcome the New Year 2025 in Mumbai.



(Visuals from Bandra) pic.twitter.com/3Qsd5bEAY5 — ANI (@ANI) January 1, 2025

#WATCH | Goa | People celebrate and witness fireworks as they welcome the New Year 2025.



(Visuals from Baga Beach) pic.twitter.com/oI2nIv51wX — ANI (@ANI) December 31, 2024