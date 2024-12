న్యూఢిల్లీ: జర్మనీలోని క్రిస్మస్ మార్కెట్‌లో జరిగిన దాడిని భారత్‌ ఖండించింది. దుండగుడు జనంపైకి కారు నడిపిన ఘటనలో తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారి సహా మొత్తం ఐదుగురు మరణించారు. ఏడుగురు భారతీయులు గాయపడ్డారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. వారిలో ముగ్గురు ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని, గాయపడిన భారతీయులందరితో భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రతినిధులు మాట్లాడుతున్నట్లు వెల్లడించింది.

జర్మనీలోని మాగ్డేబర్గ్‌లోని క్రిస్మస్ మార్కెట్‌లో జరిగిన దాడిపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించింది. దాడిని తీవ్రంగా ఖండించింది. ప్రాణ నష్టం జరిగింది. అధిక సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. బాధితులకు అండగా దేశం నిలుస్తోంది. గాయపడిన భారతీయులతో, అలాగే వారి కుటుంబాలతో మేం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. సాధ్యమైన మేరకు వారికి సహాయ సహకారాల్ని అందిస్తామని ’ తెలిపింది.

7 Indian nationals have been injured in Magdeburg, Germany. 3 have been discharged from the hospital. Indian Mission is in touch with all those injured in the attack: Sources

— ANI (@ANI) December 21, 2024