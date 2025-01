కీవ్‌ : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్‌ పుతిన్‌పై ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్‌ జెలెన్‌స్కీ సెటైర్లు వేశారు. మూడేళ్లుగా యుద్ధం జరుగుతున్నా మాతో చర్చలు జరిపేందుకు పుతిన్‌ భయపడుతున్నారు. శక్తివంతమైన నేత భయపడుతున్నారు’ అని ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఉక్రెయిన్‌-రష్యాల దేశాల యుద్ధంపై డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ స్పందించారు. ఇరు దేశాదినేతలు యుద్ధానికి ముగింపు పలికేలా శాంతి చర్చలు జరపాలని హితువు పలికారు. లేదంటే ఇరు దేశాలపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు విధించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

అయితే, ట్రంప్‌ హెచ్చరికలపై పుతిన్‌ స్పందించారు. ఉక్రెయిన్‌తో చర్చలు జరిపేందుకు తాను సిద్ధమేనని తెలిపారు. కానీ, చట్టవిరుద్ధంగా మార్షల్‌లా విధించిన జెలెన్‌స్కీతో తాము చర్చలు జరపబోమన్నారు. ఉక్రెయిన్‌తో చర్చలు జరిపేందుకు మేం సిద్ధం. జెలెన్‌స్కీ మాతో జరిగే చర్చల్లో పాల్గొంటే. నేను పాల్గొనను. మా తరుఫున ప్రతినిధుల్ని పంపిస్తాం. చర్చలు కూడా మాకు అనుకూలంగా జరగగాలి’ అని వ్యాఖ్యనించారు.



Today, Putin once again confirmed that he is afraid of negotiations, afraid of strong leaders, and does everything possible to prolong the war. Every move he makes and all his cynical tricks are aimed at making the war endless.



In 2014, Russia started a hybrid war against…

