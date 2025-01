వాషింగ్టన్‌: హష్‌మనీ కేసులో అమెరికా(USA)కు కాబోయే అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌(Donald Trump)నకు సుప్రీంకోర్టులో నిరాశే ఎదురైంది. ఈ కేసులో జనవరి 20వ తేదీ వరకు తనకు శిక్ష విధింపును ఆపాలని ట్రంప్‌ చేసిన విజ్ఞప్తిని సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. ట్రంప్‌ అభ్యర్థనను కోర్టు తిరస్కరించింది.

న్యూయార్క్‌ హష్‌మనీ(Hushmoney Case) కేసులో తనకు జడ్జి శిక్ష విధించకుండా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని.. అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ సందర్బంగా ముగ్గురు లిబరల్ న్యాయమూర్తులు ధర్మసనం.. ట్రంప్‌ అభ్యర్థనలను తిరస్కరించింది. ఇదే సమయంలో అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన వారి బాధ్యతలపై శిక్ష విధించే భారం సాపేక్షంగా అసంబద్ధమైనది అంటూ ధర్మాసనం వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీంతో, ట్రంప్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ నేపథ్యంలో శిక్ష ఖరారై శ్వేతసౌధంలోకి అడుగుపెట్టే తొలి అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ నిలిచే అవకాశం ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ట్రంప్‌ స్పందించారు. తాజాగా మార్-ఎ-లాగోలో ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ.. కోర్టు తీర్పును నేను గౌరవిస్తున్నాను. ఇది రికార్డు స్థాయిలో ఎన్నికల్లో గెలిచిన రిపబ్లికన్ అభ్యర్థిపై జరిగిన దాడి. డెమోక్రాట్స్‌ ఎన్నికలు జరగకుండా ఆపడానికి చేసిన ప్లాన్‌ ఇది. వారు గెలిచే అవకాశం లేకపోవడంతో ఎదుటి వారిని తీవ్రంగా హింసించడానికి ప్రయత్నించారు అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

🚨🇺🇸 TRUMP RESPONDS TO SUPREME COURT RULING: I RESPECT THE COURT



Trump vows to appeal after Supreme Court allows Friday sentencing to proceed, calling justices' opinion "very good for us" as they "invited the appeal."



Speaking at Mar-a-Lago:



"This was an attack on the… pic.twitter.com/c0xX1Zf5Cu

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2025