ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ యుద్ధంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్నాయి. అటు హమాస్‌​, హెజ్‌బొల్లా అంతమే లక్ష్యంగా ఇజ్రయెల్‌ క్షిపణి దాడులతో విరుచుకుపడుతుంది. ఇటీవల హమాస్‌ అధినేత యాహ్యా సిన్వర్‌ను చంపిన ఇజ్రాయెల్‌.. ఈసారి హెజ్‌బొల్లా ఆర్థిక ఆస్తులను టార్గెట్‌ చేసింది.

ఈ క్రమంలో హెజ్‌బొల్లా ర‌హస్య బంక‌ర్‌ను ల‌క్ష్యంగా చేసుకొని చేసిన దాడిలో.. భారీగా బంగారం, నోట్ల గుట్ట‌లు ఉన్న‌ట్లు గుర్తించింది. . ఓ ఆస్ప‌త్రి కింద ఉన్న ర‌హ‌స్య సొరంగంలో మిలిటెంట్ గ్రూప్‌న‌కు సంబంధించి భారీగా బంగారం, నోట్ల గుట్ట‌లు ఉన్న‌ట్లు ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌(ఐడీఎఫ్) వీడియో విడుద‌ల చేసింది.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



