వాషింగ్టన్‌:అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలాహారిస్‌ తడబడ్డారు. అమెరికా 119వ కాంగ్రెస్‌ ప్రారంభం సందర్భంగా సెనేట్‌లో చేసిన ప్రతిజ్ఞలో జెండా అనే పదాన్ని వదిలేసి చదివారు. హారిస్‌ తడబడ్డ వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీంతో ఆమెను నెటిజన్లు విపరీతంగా ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు.

అమెరికాలో 119వ కాంగ్రెస్‌ తాజాగా సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా చేసే ప్రతిజ్ఞలో ‘నేను యునైటెడ్‌ స్టేట్స్ ఆఫ్‌ అమెరికా జెండాకు విధేయత చూపుతాను’ అని చదవాలి అయితే హారిస్ ‘జెండా’ పదాన్ని వదిలేసి చదివారు. దీనిపై పలువురు నెటిజన్లు స్పందించారు.

హారిస్ విధేయత ప్రతిజ్ఞను సలాడ్‌ చేసేశారని ఒకరు కామెంట్‌ చేయగా సెనెట్‌లో ప్రతిజ్ఞను తప్పుగా పలికి హారిస్‌ దేశాన్ని అవమానించారని మరొకరు విమర్శించారు. చరిత్రలో అతి తక్కువ ఐక్యూ కలిగిన అధ్యక్ష అభ్యర్థి కమలాహారిస్‌ అని మరో నెటిజన్ విమర్శించారు.

FLAG FLUB: Vice President Kamala Harris appears to flub the Pledge of Allegiance during the opening moments of the 119th Congress. pic.twitter.com/NlyMB6iUoz

— Fox News (@FoxNews) January 3, 2025