ప్యాంగ్‌యాంగ్‌: అణ్వాయుధాల తయారీలో ఉత్తర కొరియా దూసుకెళ్తోంది. అమెరికాను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అపరిమిత సంఖ్యలో అణ్వాయుధాలను తయారు చేయాలని నార్త్‌ కొరియా అధికారులకు కిమ్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కిమ్‌ ఆర్ఢర్‌తో కొరియా అధికారులు అణ్వాయుధాలపై ఫోకస్‌ పెట్టినట్టు సమాచారం.

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విజయం సాధించడంతో కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ అప్రమత్తమయ్యారు. గత ట్రంప్‌ పాలనలో అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అమెరికా వ్యూహాలను ఎదుర్కొనేందుకు కిమ్‌ ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అపరిమిత సంఖ్యలో అణ్వాయుధాలు తయారుచేయాలని కిమ్‌ మరోసారి తన అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక, ఇటీవల తన అధికారులతో కిమ్‌ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దక్షిణకొరియాతో కలిసి అమెరికా అణ్వస్త్ర వ్యూహాలకు పదునుపెట్టడాన్ని ఖండించారు. జపాన్‌తో కలిసి ఆసియా నాటో ఏర్పాటుచేయాలన్న ఆలోచనలను ఆయన తప్పుపట్టారు.

మరోవైపు, దక్షిణ కొరియా, అమెరికాపై దాడి చేయడానికి అవసరమైన శక్తి సామర్థ్యాలను కిమ్‌ సేనలు వేగంగా పెంచుకొంటున్నాయి. అణ్వాయుధాలు, ఖండాంతర క్షిపణులను వేగంగా తయారుచేస్తోంది. ఇక, ఉత్తర కొరియా త్వరలోనే న్యూక్లియర్‌ బాంబు పరీక్ష నిర్వహించవచ్చని దక్షిణ కొరియా ఇంటెలిజెన్స్‌ సంస్థలు రెండు వారాల క్రితం నివేదికలు ఇచ్చాయి.

ఇదిలా ఉండగా, రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో జెలెన్‌ స్కీకి అమెరికా సహాకరించడాన్ని కిమ్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు. రష్యాపై యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌ను పశ్చిమ దేశాలు పావుగా వాడుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. అమెరికా ప్లాన్‌ ప్రకారమే తన పలుకుబడి పెంచుకునేందుకు ఉక్రెయిన్‌కు సహకరిస్తోందన్నారు.

🚨#BREAKING: North Korea's Kim Jong Un Is Calling For A "New Cold War"



This comes in response to the Biden Administration's recent actions in the East.



Kim Jong Un also calls for UNLIMITED EXPANSION OF HIS NUCLEAR WEAPONS.



Thoughts? pic.twitter.com/naRaJLkTs8

— Donald J. Trump News (@realDonaldNewsX) November 18, 2024