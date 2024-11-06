 చరిత్రలో లేని గెలుపు: ఫలితాలపై స్పందించిన ట్రంప్‌ | Trump Speech In Florida After Results In US Elections | Sakshi
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చరిత్రలో లేని గెలుపు: ఫలితాలపై స్పందించిన ట్రంప్‌

Published Wed, Nov 6 2024 1:08 PM | Last Updated on Wed, Nov 6 2024 1:25 PM

Trump Speech In Florida After Results In US Elections

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలు ఎవరూ ఊహించలేదని డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అన్నారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాల్లో రిపబ్లికన్‌ పార్టీ దూసుకుపోతున్న సందర్భంగా ఫ్లోరిడాలో బుధవారం(నవంబర్‌ 6) ట్రంప్‌ తన అభిమానులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 

తన గెలుపు అమెరికాకు ఉపయోగమని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ చెప్పారు.అమెరికా ఇలాంటి విజయం ఎన్నడూ చూడలేదని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికన్లకు సువర్ణయుగం రాబోతోందన్నారు. 

‘నా విజయంలో నా వెన్నంటి ఉన్న నా కుటుంబానికి కృతజ్ఞతలు. ఇది మొత్తం అమెరికన్లు గర్వించే విజయం. వైఎస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ అభ్యర్థి జేడీ వాన్స్‌ భార్య ఉషా చిలుకూరి బాగా పనిచేశారు. రిపబ్లికన్లకు 315 సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉంది’అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 

 ఇదీ చదవండి: అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాల అప్‌డేట్స్‌

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