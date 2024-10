మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోన్న చిత్రం గేమ్ ఛేంజర్. పొలిటికల్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమాకు శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన ఈ చిత్రం అనుకోకుండా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచింది. చిరంజీవి పొంగల్ బరి నుంచి తప్పుకోవడంతో ఆ ప్లేస్‌లో రామ్ చరణ్ వచ్చేస్తున్నారు. రిలీజ్‌కు ఇంకా 75 రోజుల సమయం ఉండడంతో మేకర్స్ నుంచి అప్‌డేట్స్ రావడం మొదలైంది. ఇప్పటికే నవంబర్‌లో కచ్చితంగా అప్‌డేట్స్‌ ఉంటాయని ప్రకటించిన టీమ్.. తాజాగా టీజర్ రిలీజ్‌పై హింట్ ఇచ్చింది.

త్వరలోనే గేమ్ ఛేంజర్‌ టీజర్ రిలీజ్ అవుతుందని ప్రకటించింది. నాలుగు రోజుల్లో దీపావళి ఉండడంతో మెగా ఫ్యాన్స్‌కు ఆ రోజే బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవాళ టీజర్‌కు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్. ఈ పోస్టర్‌ మెగా అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

(ఇది చదవండి: గేమ్ ఛేంజర్ విడుదల తేదీని ప్రకటించిన దిల్‌ రాజు)

కాగా.. ఈ చిత్రంలో చెర్రీ సరసన బాలీవుడ్ భామ కియారా ‍అద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రంలో అంజలి, ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, సునీల్‌, సముద్రఖని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 10న విడుదల కానుంది.



Unleashing the explosive power worldwide in 75 Days ❤️‍🔥

The #GameChangerTeaser fireworks to begin soon 🧨💥#GameChanger In Cinemas near you from 10.01.2025! pic.twitter.com/b5bhC0BezZ

— Game Changer (@GameChangerOffl) October 27, 2024