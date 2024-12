న్యూఢిల్లీ: జమ్మూకశ్మీర్‌లో భారీ ఎన్‌ కౌంటర్‌ జరిగింది. కుల్గాం జిల్లాలో భద్రతా బలగాలు, ఉగ్రవాదాలు మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో ఐదుగురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు.

దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లాలో గురువారం జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో భారత భద్రతా బలగాలు ఐదుగురు ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టాయి. కద్దర్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారం మేరకు భద్రతా బలగాలు సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించాయి. ఈ క్రమంలో ఓ ప్రాంతంలో నక్కి ఉన్న ఉగ్రవాదులపై భద్రతా బలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. తాము జరిపిన ఎన్‌ కౌంటర్‌లో ఉగ్రవాదులు మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Kulgam, Jammu and Kashmir: Encounter started between Security forces and militants in Kadder village of Behibagh, under the jurisdiction of Kulgam District, J&K. Heavy exchange of gunfire going on. Two terrorists are believed to be trapped pic.twitter.com/Etwtwlless

