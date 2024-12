న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: లోక్‌సభలో రాజ్యాంగంపై చర్చ ప్రారంభమైంది. కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ తన ప్రసంగంతో ప్రారంభించారు. ఇవాళ, రేపు ఈ ప్రత్యేక చర్చ నడవనుంది. ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ, మిగతా పార్టీల నేతలు ఈ చర్చలో భాగం కానున్నారు. అలాగే..

రేపు ఆఖరిగా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగంతో ఈ చర్చ ముగుస్తుంది. భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక చర్చ జరగనుంది.



:::రాజ్ నాథ్ సింగ్, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh initiates the debate on the Constitution in the Lok Sabha



The debate marks the 75th anniversary of the Constitution's adoption.



(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/NnkFuE2pvF

