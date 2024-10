కోల్‌కతా: కోల్‌కతాలోని ఆర్జీ కర్ ఆస్పత్రిలో జూనియర్‌ డాక్టర్‌ హత్యాచారం ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే తాజాగా బాధితురాలికి సంబంధించిన విగ్రహం ఆవిష్కరణపై సోషల్‌ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. హత్యాచార సమయంలో ఆమె అనుభవించిన బాధను ప్రతిబింబించేలా విగ్రహాన్ని అసిత్ సైన్‌ అనే శిల్పి రూపొందించటం గమనార్హం. ఆ విగ్రహానికి ‘క్రై ఆఫ్‌ ది అవర్‌’గా నామకరణం చేశారు. బాధితురాలి విగ్రహాన్ని ప్రిన్సిపల్‌ ఆఫీసుకు సమీపంలోని పీజీబీ గార్డెన్‌ ఎదుట ఆవిష్కరించారు.

#justiceforAbhya

"Cry of the Hour"



"The Agony, the Pain, the Suffering...

A poignant depiction of the unbearable trauma Abhaya endured



Today A #statue erected in memory of the rape and murder victim at R.G. Kar Medical College and Hospital"#MedTwitter #medX #rgkarprotest pic.twitter.com/Pek84iAsNj

— Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) October 2, 2024