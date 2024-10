మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి సిద్ధిఖీపై కాల్పులు.. చికిత్స పొందుతూ మృతి

ముంబై: మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, ఎన్సీపీ అజిత్ పవార్ వర్గానికి చెందిన నేత బాబా సిద్ధిఖీ ముంబైలో హత్యకు గురయ్యారు. బాంద్రాలో తన కుమారుని ఆఫీసులో ఉన్న సమయంలో బాబా సిద్ధిఖీపై గుర్తుతెలియని దుండగులు

మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. శనివారం రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో సిద్ధిఖీపై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఆయనను వెంటనే లీలావతి ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బాబా సిద్ధిఖీ మృతిచెందినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.



#WATCH | Maharashtra: NCP leader Baba Siddiqui's body being taken for post-mortem to Cooper Hospital, in Mumbai. He succumbed to bullet injuries at Lilavati Hospital, late night yesterday. pic.twitter.com/hiB26xMpKo

మాజీ మంత్రి బాబా సిద్ధిఖీపై కాల్పులకు పాల్పడిన ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో ఒకరు యూపీకి చెందిన వ్యక్తి అని, మరొకరు హర్యానాకు చెందిన వ్యక్తి అని, మరొకరు పరారయ్యారని ముంబై పోలీసులు మీడియాకు తెలిపారు. పోలీసులు హత్యకేసు నమోదు చేసుకుని, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్, నటుడు సంజయ్ దత్ తదితరులు సిద్ధిఖీకి చికిత్సనందించిన ఆస్పత్రికి వచ్చి ఆయనను చూశారు. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్.. సిద్ధిఖీ మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. వై-స్థాయి భద్రత కలిగిన బాబా సిద్ధిఖీపై బాంద్రా లాంటి రద్దీ ప్రాంతంలో కాల్పులు జరపడం కలకలం రేపింది.





#WATCH | Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde at Mumbai's Lilawati Hospital.



He had come to meet the family of Baba Siddiqui who succumbed to bullet injuries, late at night, yesterday. pic.twitter.com/KjAldm5k7n

— ANI (@ANI) October 12, 2024