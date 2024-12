5-8 తరగతుల విషయంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

ఢిల్లీ : కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కూల్స్‌ విద్యా విధానంలో కేంద్రం కీలక మార్పులు చేసింది. సెంట్రల్ స్కూల్స్‌లో 5 నుంచి 8 తరగతులలో నో డిటెన్షన్‌ పాలసీని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారంగా ప్రకటించింది.

దీనర్ధం 5 -8 తరగతి విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరం చివరన నిర్వహించే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్‌లో విద్యార్థులు తప్పని సరిగా ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఫెయిలైన విద్యార్థులు మళ్లీ అదే తరగతిలో చేరాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు ఇలా లేదు. 5-8 విద్యార్థులు ఫైనల్‌ పరీక్షల్లో ఫెయిలైనా తర్వాత తరగతిలో చేరే అవకాశం ఉంది.

𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 '𝐍𝐨 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲':



Students in classes 5 and 8 who fail the annual exam can retake it within two months. If they fail again, they won't be promoted, but the school will not expel a…

