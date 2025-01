యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గామి ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

ముంబై: దేశంలో అధునాతన యుద్ధనౌకలు ఐఎన్‌ఎస్‌ సూరత్, ఐఎన్‌ఎస్‌ నీలగిరి, జలాంతర్గామి ఐఎన్‌ఎస్‌ వాఘ్‌షీర్‌లను జాతికి అంకితం చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ముంబైలోని నావల్‌ డాక్‌యార్డ్‌లో బుధవారం నౌకలను మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ యుద్ధనౌకలతో భారత నేవీ బలం మరింత పెరగనుంది. ఆయుధ తయారీ, సముద్ర భద్రతలో అగ్రగామి కావాలన్న లక్ష్యసాధన దిశగా భారత్‌ ముందుకు సాగుతోంది.

ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ..ప్రపంచంలో బలమైన శక్తిగా భారత్‌ మారుతోంది. భద్రమైన సముద్ర మార్గాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ మూడు మేడిన్‌ ఇండియా. మేము విస్తరణవాదంతో కాదు.. వికాసవాదంతో పనిచేస్తాం. రక్షణ రంగంలో మేకిన్‌ ఇండియా ఆవిష్కృతం అవుతోందన్నారు. అలాగే, వన్‌ ఎర్త్‌.. వన్‌ ఫ్యామిలీ.. వన్‌ ఫ్యూచర్‌. ఈ మూడు యుద్ధ నౌకలు భారత్‌కు మరింత శక్తినిస్తాయి అని చెప్పుకొచ్చారు. అంతర్జాతీయ కార్గో మార్గాలను భారత్‌ కాపాడుతోంది. నేవీ బలోపేతం వల్ల ఆర్థిక ప్రగతి కూడా కలుగుతుందన్నారు.

#WATCH | Mumbai: On the commissioning of three frontline naval combatants, PM Narendra Modi says, "...It is a matter of pride that all three frontline naval combatants are Made in India. Today's India is emerging as a major maritime power in the world." pic.twitter.com/DisB0t8oDY

