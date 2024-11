ట్రంప్‌ విజయంపై భారత్‌ ఆందోళన?.. జైశంకర్‌ రిప్లై ఇదే..

ముంబై: అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఘన విజయం సాధించి.. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవటంపై భారత్‌ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌ ఆసక్తిర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్‌ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాక చాలా దేశాలు భయాందోళనకు గురవుతున్నాయని, కానీ వాటిలో భారత్ లేదని స్పష్టం చేశారు. ముంబైలో ఆదిత్య బిర్లా 25వ సిల్వర్ జూబ్లీ స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొన్న ఆయన ప్రసంగిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

‘‘ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికాకు అధ్యక్షులుగా పని చేసిన పలువురితో సత్సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నారు. మోదీ.. మొదట వాషింగ్టన్ డీసీని సందర్శించినప్పుడు.. బరాక్ ఒబామా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన అనంతరం జో బిడెన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. మోదీ అమెరికా అధ్యక్షులుగా ఉన్నవారితో సంబంధాలను సహజంగానే ఏర్పరుచుకుంటారు. అయితే.. ప్రస్తుత పరిస్థితులల్లో అనేక దేశాలు అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ట్రంప్‌ గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాయి. అయితే వాటిలో భారత్‌ లేదు’’ అని స్పష్టం చేశారు.

#WATCH | Mumbai: At Aditya Birla 25th Silver Jubilee Scholarship Program, EAM Dr S Jaishankar says "...The Prime Minister was among the first three calls President Trump took. PM Modi has built rapport across multiple Presidents. When he first came to DC, Obama was the President,… pic.twitter.com/hSLDK8sKKF

— ANI (@ANI) November 10, 2024