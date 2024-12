చండీగఢ్‌:కిసాన్‌ మజ్దూర్‌ మోర్చా(కేఎంఎం),సంయుక్త కిసాన్‌ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో పంజాబ్‌లో సోమవారం(డిసెంబర్‌30) రైతులు బంద్‌కు పిలుపిచ్చారు.కేంద్రం తమ డిమాండ్లకు స్పందించడం లేదని బంద్‌లో భాగంగా రైతులు రోడ్లు బ్లాక్‌ చేశారు. టోల్‌ప్లాజా దగ్గర రైతులు ధర్నా చేయడంతో పాటియాల-చండీగఢ్‌ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సులు రోడ్డెక్కలేదు. దుకాణాలు మూతపడ్డాయి.

VIDEO | Punjab: Shops remain closed, and buses are off the roads in Moga in the wake of shutdown called by protesting farmers.#PunjabBandh #PunjabNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)

— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2024