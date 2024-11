బుల్డోజర్లతో ఇళ్ల కూల్చివేతలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు

సాక్షి, ఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా బుల్డోజర్లతో ఇళ్ల కూల్చివేతలపై సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పును వెల్లడించింది. నిందితుల ఇళ్లను బుల్డజర్లతో కూల్చడం సరికాదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఇదే సమయంలో నిందితుల ఇళ్లను కూల్చే అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేసింది. కూల్చివేతలకు మతంతో సంబంధం ఉండకూడదని తెలిపింది. అలాగే, దేశవ్యాప్తంగా బుల్డోజర్‌ యాక్షన్‌కు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.

యూపీ సహా పలు ప్రాంతాల్లో బుల్డోజర్ల కూల్చివేతల విషయంలో పిటిషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పును వెల్లడించింది. పిటిషన్లపై వాదనల సందర్భంగా ధర్మాసనం.. అధికారులు జడ్జీలు కారు. సరైన విధానం పాటించకుండా ఇల్లు కూల్చడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. దోషిగా శిక్ష పడిన వ్యక్తి ఇంటిని ఉన్న ఫలానా కూల్చివేయడం కరెక్ట్‌ కాదు. విచారణకు ముందే శిక్షలు విధించవద్దు. మున్సిపల్ చట్టాలు కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉండాలి. ఇళ్లను కూల్చడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ఇల్లు కూల్చివేత నోటీసులను సవాల్ చేసేందుకు సరిపోయేంత సమయం ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.

ఇదే సమయంలో మహిళలు, చిన్నారులను నిరాశ్రయులను చేయడం సముచితం కాదు. ఎవరికైనా కొంత సమయం ఇస్తే ఆకాశం ఊడిపడదు. కూల్చివేతలకు 15 రోజుల ముందస్తు నోటీసులు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. నోటీసులను తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ పోస్టు ద్వారా పంపాలి. నోటీసులను ఆ ఇంటిపై అతికించాలి. నోటీసులను మూడు నెలల్లోపు డిజిటల్ పోర్టల్‌లో ఉంచాలి. కూల్చివేతలు తప్పనిసరి అయితే దానికి తగిన కారణాలు చెప్పాలి మొత్తం కులుస్తున్నారా, కొంత భాగం కూలుస్తున్నారా అనేది వివరించాలి. అప్పీలుకు 15 రోజుల సమయం ఇవ్వాలి. తమకు తాము అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలి. కూల్చివేతలను తప్పనిసరిగా వీడియోగ్రఫీ చేయాలి. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కోర్టు ధిక్కారంగా పరిగణిస్తాం. అధికారుల జీతం నుంచి జరిమానాలు వసూలు చేస్తాము’ అంటూ వార్నింగ్‌ ఇచ్చింది.

Supreme Court says it has dealt with the separation of powers as well as how executive and judicial wings work in their respective spheres. Adjudicatory functions are entrusted to the judiciary and the executive cannot replace the judiciary in performing its core function, says…

