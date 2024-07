జైపూర్ ఎయిర్‌పోర్టులో సీఐఎస్‌ఎఫ్ అధికారి చెంప ఛెళ్లుమనిపించిన స్పైస్‌జెట్ మహిళా ఉద్యోగినిని పోలీసులు తాజాగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే, త‌మ ఉద్యోగికి ఎయిర్‌లైన్స్ సంస్థ అండ‌గా నిలిచింది. పోలీస్ అధికారి మ‌హిళా ఉద్యోగిపై లైంగిక వేధింపులకు దిగాడంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేర‌కు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

అతని నుంచి అసభ్య పదజాలం, లైంగిక వేధింపులు మ‌హిళ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించింది. ద్యోగి వ‌ద్ద స‌రైన ప్ర‌వేశ పాస్ క‌లిగి ఉన్న‌ప్ప‌టికీ సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది అనుచితంగా ప్ర‌వ‌ర్తించాడ‌ని, అస‌భ్య ప‌ద‌జాలంతో దూషించాడ‌ని తెలిపింది.

డ్యూటీ తరువాత తన ఇంటికి రావాలని తమ ఉద్యోగినిని సదరు అధికారి కోరినట్టు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఆమెకు బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చిన ఎంట్రీ పాస్ కూడా ఉందని పేర్కొంది. ఈ ఘటనను సీరియస్‌గా తీసుకుంటున్నట్టు పేర్కొంది. లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్న ఉద్యోగి తరపున ఎయిర్‌‌లైన్స్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఆమెకు పూర్తిగా అండ‌గా ఉంటామ‌ని తెలిపింది.

Why is @flyspicejet trying to save it's female employee who was trying to enter through wrong-gate and then slapped #CISF officer? Has #SpiceJet done even a bit of investigation before jumping to support its errant employee?🤨#SpiceJetSlapGate #Jaipurpic.twitter.com/v24theSBaB pic.twitter.com/6di1KG5seP

— India Crooks (@IndiaCrooks) July 11, 2024