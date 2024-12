రాజకీయం ‘అదిరింది’.. అమిత్‌ షాకు విజయ్‌ కౌంటర్‌

చెన్నై: బీఆర్‌ అంబేద్కర్‌పై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా పెను దుమారం రేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే అమిత్‌ షా వ్యాఖ్యలకు ఇండియా కూటమి నేతలు కౌంటర్‌ ఇవ్వగా తాజాగా తమిళనాడు నేత, నటుడు విజయ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమిత్‌ షాను టార్గెట్‌ చేసి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

అమిత్‌ షా వ్యాఖ్యలపై తమిళగ వెట్రి కళగం నేత విజయ్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ..‘అంబేడ్కర్‌ పేరు వింటే కొందరికి అలర్జీ. ఆయన సాటిలేని రాజకీయ మేధావి. స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చిన భారత ప్రజలందరూ అంబేద్కర్‌ను గౌరవించారు. అంబేద్కర్‌ అనే పేరు వింటే మనసు, పెదవులకు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆయనను అవమానించడాన్ని సహించబోమంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు. దీంతో, ఆయన బీజేపీనే టార్గెట్‌ చేసి ఇలా కామెంట్స్‌ చేశారని పలువురు చెబుతున్నారు.

Our TVK President @tvkvijayhq strongly condemned the Union Home Minister Amit Shah for disrespecting Ambedkar, our ideological leader.



He said such insults are unacceptable and expressed his disapproval on behalf of the Tamilaga Vettri Kazhagam 🙏🏼🔥 pic.twitter.com/SzKpJ05laV

