BJP Vs AAP: గ్యాంగస్టర్లతో దందా.. ఎమ్మెల్యే ఆడియో క్లిప్‌ లీక్‌!

ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోసారి రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేపై బీజేపీ నేత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గ్యాంగ్‌స్టర్ల అండతో బిల్డర్లను బెదిరించి దోపిడీలకు పాలల్పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే.. గ్యాంగ్‌స్టర్‌తో మాట్లాడిన ఆడియో క్లిప్‌ను సోషల్‌ మీడియాతో షేర్‌ చేశారు.

ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే నరేశ్ బల్యాన్‌పై బీజేపీ ఐటీ విభాగం అధిపతి అమిత్‌ మాలవీయ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఆడియో క్లిప్‌ను షేర్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాలవీయ.. ‘అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ ఢిల్లీలో దోపిడీ రాకెట్‌ నడుపుతున్నారు. పైగా శాంతి భద్రతలు సరిగా లేవంటూ ఆప్‌ నేతలు బీజేపీ గురించి మాట్లాడతారు. కేంద్రంపై నిందలేస్తున్నారు. ఢిల్లీని ఆప్‌ అవినీతి కేంద్రంగా మార్చేసింది. ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే నరేశ్ బల్యాన్‌.. గ్యాంగ్‌స్టర్‌తో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉంది. ఢిల్లీ బిల్డర్లు, వ్యాపారవేత్తల నుంచి డబ్బులు ఎలా డిమాండ్‌ చేయాలో వారిద్దరూ మాట్లాడుకున్నట్లుగా అందులో ఉంది అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు. ఇదే సమయంలో మాజీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Explosive: AAP MLA Naresh Balyan’s audio call with gangsters, extorting ransom from Delhi builders and businessmen, goes viral.



Arvind Kejriwal is running an extortion network in Delhi and then blames the BJP for poor law and order. (1/3)#फिरौतीबाज_केजरीवाल pic.twitter.com/FhuHNtUIBA

