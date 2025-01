లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది. అత్యాచారం కేసులో కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాకేష్‌ రాథోడ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. భారీ భద్రత మధ్య రాకేష్‌ రాథోడ్‌ను పోలీసులు కోర్టులో హాజరు పరిచారు. జనవరి 15న తనపై అత్యాచారం చేశారంటూ ఓ మహిళ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు సీతాపూర్‌లో అతడిపై కేసు నమోదైంది.

వివరాల ప్రకారం.. యూపీలో కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాకేష్‌ రాథోడ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. జనవరి 15న తనపై అత్యాచారం చేశారంటూ సీతాపూర్‌కు చెందిన ఓ మహిళ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని, రాజకీయంగా తను భవిష్యత్‌ కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి నాలుగేళ్లుగా రాథోడ్ తనపై అనేక సార్లు అత్యాచారం చేశాడని మహిళ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగిన ఫోన్స్‌ కాల్స్‌ లిస్ట్‌, సంభాషణలకు పోలీసులకు అందజేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. రాకేష్‌ రాథోడ్‌ను ఈరోజు అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం, నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. రాకేష్‌ను అరెస్ట్‌ చేసే సమయంలో కార్యకర్తలు పోలీసులను అడ్డుకున్నారు. దీంతో, అక్కడ ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఇక, భారీ భద్రత మధ్య రాకేష్‌ను పోలీసులు కోర్టులో హాజరు పరిచారు.

Sitapur, Uttar Pradesh: Congress MP Rakesh Rathore was taken into police custody during a press conference at his residence in connection with a Rape case pic.twitter.com/KlsQtjVhYi

— IANS (@ians_india) January 30, 2025