జార్ఖండ్‌: కొనసాగుతున్న తొలి విడత పోలింగ్‌

జార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలిదశ పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

జంషెడ్‌పూర్ వెస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న ఎన్డీఏ అభ్యర్థి, జేడీయూ నేత ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

సరయూ రాయ్ జంషెడ్‌పూర్ వెస్ట్‌లోని పోలింగ్ బూత్‌లో ఆయన ఓటు వేశారు.

ఆయనపై కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బన్నా గుప్తా పోటీ చేస్తున్నారు. #WATCH | Jharkhand: NDA candidate from Jamshedpur West Assembly seat and JDU leader Saryu Roy casts his vote at a polling booth in Jamshedpur West



Congress's Banna Gupta is contesting against him. pic.twitter.com/KIK8I2yJUD — ANI (@ANI) November 13, 2024

జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

గవర్నర్ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

రాంచీలోని ఓ పోలింగ్ బూత్‌లో ఆయన ఓటు వేశారు.

#WATCH | Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand casts his vote at a polling booth in Ranchi, Jharkhand #JharkhandAssemblyElections2024 pic.twitter.com/bwRe4JFlzB — ANI (@ANI) November 13, 2024

జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశలో పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

రాంచీలోని జవహర్ నగర్‌లోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేయడానికి ప్రజలు పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద క్యూలైన్‌లో ఉన్నారు.

#WATCH | People queue up at a polling station in Ranchi to vote in the first phase of Jharkhand Assembly elections



Visuals from a polling station in Jawahar Nagar pic.twitter.com/MVWrj3OnuU — ANI (@ANI) November 13, 2024

జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

రాంచీలోని పోలింగ్ బూత్ నంబర్లు 50,60, 61 పోలింగ్‌ జరుగుతోంది.

ప్రజలు ఓటు వేయడానికి క్యూలైన్లతో నిల్చున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఓ మహిళ సంప్రదాయ డోలు వాయిస్తూ ప్రజలను ఓటు వేయమని విజ్ఞప్తి చేశారు. #WATCH | Ranchi: A woman plays a traditional drum and appeals to people to vote during the first phase of Jharkhand assembly elections.



(Visuals from polling booth numbers 50,60 and 61 in Ranchi) pic.twitter.com/bjE5uDHQVp — ANI (@ANI) November 13, 2024

జార్ఖండ్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవటం కోసం పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు.

జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ ఓటింగ్ కొనసాగుతోంది.

ఈ దశలో 81 స్థానాలకు గాను 43 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది.

జంషెడ్‌పూర్‌లోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటుర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు.

#WATCH | Voting begins for the first phase of Jharkhand assembly elections; In this phase, voting is taking place on 43 out of 81 seats.



Visuals from a polling centre in Jamshedpur pic.twitter.com/cqSwJqSV6c — ANI (@ANI) November 13, 2024

జార్ఖండ్‌ శాసనసభ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్‌ ప్రారంభమైంది.

Voting begins for the first phase of Jharkhand assembly elections; In this phase, voting is taking place on 43 out of 81 seats.



Voting has also begun in the by-elections for 31 assembly seats spread across 10 states, as well as for the Wayanad Lok Sabha constituency in Kerala. pic.twitter.com/muTcQsr2nx — ANI (@ANI) November 13, 2024

పోలింగ్‌ నిర్వహణకు ఎన్నికల అధికారులు సర్వం సిద్ధంచేశారు.

తొలి దశలో 43 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్‌ జరగనుంది.

సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.

#WATCH | Preparations underway at St Columbus College polling booth in Hazaribagh, ahead of the first phase of voting to be held today.#JharkhandAssemblyPolls2024 pic.twitter.com/EY6WBe9YiT — ANI (@ANI) November 13, 2024

తొలిదశ పోలింగ్‌ జరుగుతున్న 43 స్థానాల్లో 17 జనరల్, 20 ఎస్టీ రిజర్వ్, ఆరు ఎస్సీ రిజర్వ్‌ స్థానాలున్నాయి.

మాజీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నేత చంపయి సోరెన్‌ పోటీ చేస్తున్న సెరాయ్‌కెల్లా నియోజకవర్గంలోనూ ఇవాళే పోలింగ్‌ జరునుంది.

కాంగ్రెస్‌ నేత అజయ్‌కుమార్‌ జంషెడ్‌పూర్‌ ఈస్ట్‌ నుంచి బరిలో దిగారు

ఇక్కడ జార్ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ఒడిశా గవర్నర్‌ రఘుబర్‌దాస్‌ కోడలు పూర్ణిమా సాహూ పోటీచేస్తున్నారు.

జంషెడ్‌పూర్‌లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి మధు కోడా సతీమణి గీత బీజేపీ తరఫున బరిలో దిగారు.

ఇక్కడ కాంగ్రెస్‌ నేత సోనారాం సింకూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.

జంషెడ్‌పూర్‌ వెస్ట్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌ నేత, ఆరోగ్య మంత్రి బన్నా గుప్తా పోటీచేస్తున్నారు.

ఈయనపై జేడీయూ నేత సరయూరాయ్‌ బరిలోకి దిగారు.

సరయూరాయ్‌ 2019లో నాటి ముఖ్యమంత్రి రఘుబర్‌దాస్‌నే ఓడించడం విశేషం.

రాంచీలో ఈసారి జేఎంఎం ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యులైన మహువా మాఝీని రంగంలోకి దింపింది.