రాంచీ: జార్ఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్‌ సోరెన్‌ ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడుతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆరోపణలు చేశారు. జార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ ప్రభుత్వంపై ప్రధాని మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు.

జార్ఖండ్‌లో అక్రమ మైనింగ్ స్కామ్‌ పేరుతో జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం), కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజలను దోచుకున్నాయని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు రికవరీ చేశారని గుర్తుచేశారు. ఆదివారం జార్ఖండ్‌లోని బొకారోలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు.

‘‘సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్ ప్రభుత్వం జార్ఖండ్‌ను దోచుకుంది. మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ అవినీతిపరులను కఠినంగా శిక్షించేలా న్యాయస్థానంలో పోరాడతామని హామీ ఇస్తున్నా. న్యాయంగా మీకు (ప్రజలు) చెందిన డబ్బు మీ ప్రయోజనాలు, భవిష్యత్తు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి వినియోగిస్తాం’’ అని అన్నారు.

#WATCH | Jharkhand: While addressing an election rally at Bokaro, Prime Minister Narendra Modi says, " ...I want to promise you (people), once the govt is formed, to give these corrupt people strictest punishment, we will take this fight to the court. Your money will be spent on… pic.twitter.com/I621Z0bDmB

— ANI (@ANI) November 10, 2024