సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: రాజ్యసభలో అంబేద్కర్‌పై కేంద్రహోం శాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రేగుతోంది. అమిత్‌ షా వ్యాఖ్యలపై బుధవారం(డిసెంబర్‌ 18) తొలుత మల్లికార్జున ఖర్గే మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వెంటనే అమిత్‌ షా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అమిత్‌ షా దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాలని ఖర్గే డిమాండ్‌ చేయగా రాహుల్‌గాంధీ ఒత్తిడితోడే ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారని అమిత్‌ షా కౌంటర్‌​ ఇచ్చారు.

ప్రధానికి అంబేద్కర్‌పై గౌరవం ఉంటే అమిత్‌ షాను వెంటనే తొలగించాలి: ఖర్గే

#WATCH | Delhi: On Union HM's speech in RS during Constitution debate, Rajya Sabha LoP and Congress president Mallikarjun Kharge says, "Our demand is that Amit Shah should apologize and if PM Modi has faith in Dr Babasaheb Ambedkar then he should be sacked by midnight... He has… pic.twitter.com/uKoMZqj8F4

నా మాటలు ఎడిట్‌ చేసి వక్రీకరించారు: అమిత్‌ షా

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "...When the discussion was going on in the Parliament, it was proved how the Congress opposed Baba Saheb Ambedkar. How the Congress tried to make fun of Baba Saheb even after his death... As far as giving Bharat Ratna is… pic.twitter.com/rzMAU3mzNg

