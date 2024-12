అభిషేక్‌ శర్మ విధ్వంసం

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు, టీమిండియా టీ20 ప్లేయర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ ఓ లోకల్‌ టీ20 టోర్నమెంట్‌లో (టైమ్స్‌ షీల్డ్‌ టోర్నీ) చెలరేగిపోయాడు. తాజాగా జరిగిన ఓ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్‌ 22 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేశాడు. అభిషేక్‌ భారీ షాట్లు అడుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ వీడియోలొ అభిషేక్‌ ఆడిన షాట్లు చూస్తుంటే ఐపీఎల్‌ 2025 సీజన్‌ కోసం గట్టిగానే కసరత్తు చేస్తున్నాడనిపిస్తుంది.

ABHISHEK SHARMA SHOW IN TIMES SHIELD TOURNAMENT...!!! 🙇



- While playing in the red ball, Abhishek smashed 60 runs from just 22 balls, preparing hard for the 2025 season. pic.twitter.com/smqEHcOxNl

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 10, 2024