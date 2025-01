భారత దేశపు అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం అయిన "మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు" గతేడాది (2024) నలుగురిని వరించింది. చెస్‌లో డి గుకేశ్‌, పురుషుల హాకీలో హర్మన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌, మహిళల షూటింగ్‌లో మనూ బాకర్‌, పారా-అథ్లెట్ (హై జంప్‌) ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. ఈ నలుగురు ఇవాళ (జనవరి 17) రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఖేల్ రత్న అవార్డులు అందుకున్నారు. అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జరిగింది.

A historic moment for 🇮🇳 Indian chess! 🏆



Congratulations to 🇮🇳 GM Gukesh on receiving the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Award from Hon’ble President Droupadi Murmu👏



Your hard work and passion continue to inspire us all—onward and upward 🥳👏@DGukesh



📹Doordarshan pic.twitter.com/4AMZ8ClZD9

— Chess.com - India (@chesscom_in) January 17, 2025